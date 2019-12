't Karmelieten overhandigt Warmste Week-cheque van 14.300 euro Frank Eeckhout

19 december 2019

Enkel leerlingen en leerkrachten van 't Karmelieten in Geraardsbergen trokken woensdagavond naar Kortrijk om er een cheque van 14.300 euro af te geven aan de presentatoren van Studio Brussel tijdens De Warmste Week.

De voorbije weken zamelden de leerlingen en leerkrachten met verschillende wervelende activiteiten een riant bedrag in voor Make a Wish en Bednet. Zo organiseerde de school een Warmathon en lesmarathon, werden er aan de lopende band scrunchies, taarten en hotdogs verkocht, werd er gelezen en gevlecht ‘for life’, en konden de leerlingen via een online veiling bieden op onvergetelijke activiteiten met leerkrachten. Wekenlang was het Karmelieten in de ban van De Warmste Week. Het eindbedrag van 14.300 euro overtrof dan ook alle verwachtingen. Directeur Karll Roeland, die zich aan een weddenschap gewaagd had, moest het bekopen met zijn baard.