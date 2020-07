‘Natuurdagboekje’ geeft kinderen ideeën voor leuke zomer Claudia Van den Houte

07 juli 2020

18u47 0 Geraardsbergen Geraardsbergse gezinnen met kinderen tussen de zes en de twaalf jaar zullen het natuurdagboekje ‘Zomer? Buiten? Natuurlijk!’ in de bus krijgen. Het Huis van het Kind Geraardsbergen en De Helix slaan de handen in elkaar om hen een leuke zomer te bezorgen.

In het boekje vinden kinderen 21 leuke en uitdagende ideetjes om hun omgeving deze zomer (anders) te beleven. De opdrachtjes spreken de verschillende interesses en talenten aan van de kinderen. Ze hebben niet veel nodig om zich buiten te amuseren: huis-, tuin- en keukenspullen volstaan voor de opdrachten. De Helix ontwikkelde het natuurdagboekje en zal het in het kader van ‘Warme Gemeente’ samen met Huis van het Kind en de dienst samenleving aan de gezinnen bezorgen. Het boekje is ook gratis te downloaden via de website https://omgeving.vlaanderen.be/natuurdagboekje-zomer-buiten-natuurlijk.