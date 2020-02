Motoren Francoys neemt Pump Fleet Services over Frank Eeckhout

25 februari 2020

16u24 2 Geraardsbergen Motoren Francoys uit Melle neemt Pump Fleet Services uit Geraardsbergen over. De twee bedrijven zijn gespecialiseerd in elektrische aandrijvingen en pompen en gaan voortaan als ‘The Rotating Company’ door het leven. “We willen elkaar versterken door kennis en expertise uit te wisselen, om zo onze klanten beter te bedienen. We verwachten een mooie groei, zowel in medewerkers als in omzet”, zeggen beide zaakvoerders.

Motoren Françoys ontstond in 1991 en levert producten en diensten zoals elektrische aandrijvingen en rotating equipment voor de industriële sector. Het bedrijft heeft vestigingen in België en Noord-Frankrijk en telt een groot netwerk van trouwe leveranciers. In 2013 nam Emmanuel Buyck de operationele leiding over. “Deze overname gaat in tegen de markttendens waarin internationale distributeurs servicebedrijven overnemen. Wij zijn er echter van overtuigd dat onze branche een specialiteit op zich is. We blijven een zelfstandig servicebedrijf met één doel voor ogen: het hoogste rendement halen uit elke machine die elektrisch aangedreven wordt. Het EASA-certificaat dat we vorige week als één van de achttien bedrijven buiten de Verenigde Staten in ontvangst mochten nemen, is een bevestiging van de kwaliteit die we bieden”, zegt Buyck.

Eén van de activiteiten van Motoren Francoys is de revisie en verkoop van industriële pompen. Zo kwam het ook in contact met Hans Van Der Eecken, zaakvoerder van Pump Fleet Services, dat in 1998 werd opgericht en gespecialiseerd is in die activiteit. “We kennen elkaar al een tijdje en hebben allebei de ambitie om verder te groeien. Al snel werd duidelijk dat we complementair zijn. Deze acquisitie zal alleen maar voordelen opleveren”, zegt Buyck.

Voortaan zal de holding The Rotating Company heten, met een jaarlijkse geconsolideerde omzet van 10 miljoen euro. “We worden dan wel groter, beide entiteiten blijven naast elkaar bestaan. Hans Van Der Eecken blijft verantwoordelijk voor Pump Fleet Services en ik voor Motoren Francoys. Door intensief samen te werken en kennis uit te wisselen, zullen we meer opdrachten kunnen verwerken en de klanten een totaalpakket kunnen aanbieden. Het wordt voor hen nu een stuk duidelijker en makkelijker.”

Voor de 40 medewerkers die nu al bij Motoren Francoys en Pump Fleet Services aan de slag zijn, verandert er weinig. Dankzij deze fusie zullen er zelfs meer middelen voor opleidingen ter beschikking komen. Dat moet van de holding ook een aantrekkelijke werkgever maken. “We zijn een onderneming op mensenmaat, maar wel ambitieus. De komende jaren willen we zowel in opdrachten als mensen verdubbelen”, besluit Buyck.