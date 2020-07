‘Ik ZAAG graag!’: Politie Geraardsbergen/Lierde lanceert ludieke beloning in de strijd tegen alcohol én Covid-19 Na roze Bobette-sleutelhanger pakt politiezone opnieuw uit met speciaal gadget Frank Eeckhout

30 juli 2020

10u47 7 Geraardsbergen Geen BOB-campagne deze zomer, dus geen alcoholcontroles? Integendeel, de politie van Geraardsbergen en Lierde bijvoorbeeld lanceert haar eigen lokale campagne. En die pikt meteen ook in op de coronaregels. “Met de ludieke slogan ‘Ik ZAAG graag’ én een nuttig gadget willen we het rijden onder invloed aanpakken én iedereen ook wijzen op burgerzin rond social distancing", zegt commissaris Bert De Mey.

Het valt op: geen grote BOB-affiches langs onze wegen de voorbije juliweken. Tijdens de lockdown en in de wetenschap dat alle grote evenementen niet zouden doorgaan, besliste VIAS om deze zomer uitzonderlijk geen BOB-campagne te voeren.

Bij de politie van Geraardsbergen en Lierde zitten ze evenwel niet stil. De zone houdt van belonen. Zo lanceerden ze in 2017 – tijdens de zomer-BOB - hun eigen roze ‘Bobette’-sleutelhanger. Dat gadget diende om de bestuursters die verantwoord rondreden in de bloemetjes te zetten. De actie veroorzaakte commotie, in de eerste plaats bij het toenmalige BIVV (nu VIAS) zelf, maar na een goed gesprek konden alle partijen én vooral de vrouwen achter het stuur de actie smaken.

Twee vliegen in één klap

Ook de volgende zomermaanden blijven verstandige bestuurders in Geraardsbergen en Lierde niet in de kou staan. De politiezone lanceert immers haar eigen campagne, opnieuw eentje waarbij humor wordt gebruikt om de burger te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Met de slogan ‘Ik ZAAG graag!’ – waarbij het letterwoord ‘ZAAG’ staat voor ‘Zonder Alcohol, Afstand Gegarandeerd’ – slaan ze twee vliegen in één klap. Enerzijds wijzen ze erop dat drinken en rijden niet samengaan en anderzijds vragen ze burgers om de nodige anderhalve meter afstand te bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Met dit gadget kan je deuren openen en knoppen indrukken zonder direct contact met besmettelijke oppervlakken Karolien De Turck, communicatieverantwoordelijke

“Al vrij snel stond vast dat we een eigen lokale alcoholcampagne zouden lanceren. Toen we ineens de oproep van ‘Vlaanderen Helpt’ zagen passeren, met de vraag om te blijven wijzen op ieders burgerzin in de strijd tegen corona, kregen we het idee om beide te combineren”, verduidelijkt commissaris Bert De Mey, sinds eind juni aangesteld als operationeel directeur bij de politie van Geraardsbergen/Lierde. Om het idee voor een campagne om te vormen, werd de communicatiedienst ingeschakeld. Wat puzzelen met woorden en de ludieke slogan ‘Ik ZAAG graag!’ was snel gevonden. De zoektocht naar een bijhorend gadget in de vorm van een zaagje was iets moeilijker.

“Dat gadget moet ook echt een meerwaarde zijn voor coronabescherming. Uiteindelijk botsten we op de ‘Clean Hands-sleutelhanger’, een veiligere manier om objecten in openbare ruimtes zoals deuren en knoppen te gebruiken. De tool maakt het mogelijk om deuren te openen en knoppen in te drukken zonder direct contact met besmettelijke oppervlakken”, zegt communicatieverantwoordelijke Karolien De Turck.

Wanneer mensen een glas te veel op hebben, zijn ze vaak minder geremd, waardoor ook de afstandsregels minder strikt worden opgevolgd Korpschef Patrice De Mets

Ook nieuwe korpschef Patrice De Mets – die binnenkort officieel de eed zal afleggen – is heel enthousiast over deze campagne. “Wanneer mensen een glas te veel op hebben, zijn ze vaak minder geremd, waardoor ook de afstandsregels minder strikt worden opgevolgd. Toch is het cruciaal om afstand te blijven bewaren om onszelf en anderen te beschermen", zegt ze.

De burgemeesters van Geraardsbergen en Lierde, Guido De Padt en Jurgen Soetens, treden de nieuwe korpschef hierin bij. “Nu de tweede coronagolf op ons afkomt, heeft elke individuele burger een levensbelangrijke rol. Door de huidige maatregelen strikt op te volgen, kunnen we het tij nog keren. Deze actie bundelt mooi wat we onze burgers willen vragen: blijf vooral in je bubbel. En ga je buiten, doe het dan veilig, zorg voor een BOB en bewaar afstand.”

Vanaf augustus

Wie dit leuk en veilig gadget binnenkort aan zijn sleutelbos wil hebben, zal dus voorbeeldig gedrag moeten tonen. De politie van Geraardsbergen en Lierde zal het hebbeding vanaf begin augustus overhandigen aan automobilisten die ‘Safe’ zijn en plechtig beloven om de 1,5 meter afstand ook in de toekomst te respecteren.