Exclusief voor abonnees

“Hoofd van slachtoffer Bryan werd ‘vastgeplakt’ tegen de trap, en geperforeerd met een kandelaar...”: Hoe twee broers geld nodig hadden en een bloedbad in café Het Vraagteken aanrichtten

ZOMERREEKS. De strafste misdaadverhalen van de voorbije 50 jaar

Frank Eeckhout

07 augustus 2020

07u30

60