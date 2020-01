“Guido De Padt heeft gelogen: materniteit hoefde helemaal niet dicht” Frank Eeckhout

17 januari 2020

09u38 0 Geraardsbergen Volgens sp.a en PVDA hoefde het ASZ campus Geraardsbergen de materniteit helemaal niet te sluiten. “Zeven maanden na de sluiting blijkt dat het een platte besparing op kap van onze inwoners is. Burgemeester De Padt blijft beweren dat het een maatregel was van de overheid. Een leugen zo blijkt na een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). De materniteit moet terug open", zegt Nick Dobbelaere (PVDA).

Een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt zeventien materniteiten in ons land aan om te sluiten omdat ze niet kostenefficiënt zijn. Maar de studie stuit op veel protest. Van politici, maar ook ziekenhuizen zelf zijn het niet eens met de conclusie van de studie. “Ironisch niet", reageert Nick Dobbelaere. “Hier in Geraardsbergen was de CD&V onder aanvoering van schepenen Larmuseau en Van Trimpont net de grote pleitbezorger van de sluiting, en nu zegt hun nationale voorzitter het tegenovergestelde.”

Waarom maakte het stadsbestuur van Open Vld en CD&V dan zo’n haast om de materniteit te sluiten? “Het stadsbestuur speelde onder één hoedje met degenen die financieel baat hebben bij het sluiten van de materniteit en had compleet geen oog voor de belangen van de inwoners van Geraardsbergen. Het gaat vandaag alleen nog maar over efficiëntie en rendabiliteit, en steeds minder over menselijkheid. De sluiting was verre van ‘onvermijdelijk’, zoals burgemeester De Padt het destijds stelde. Dat was gelogen, weten we nu. Het was niets meer of minder dan een politieke beslissing tegen de belangen van de mensen", aldus Dobbelaere.

Sp.a vindt dat het stadsbestuur de onderhandelingen over het voortbestaan van de kraamkliniek gevoerd heeft als een beginneling. “Het Geraardsbergse stadsbestuur, de burgemeester op kop, heeft voor een andere strategie gekozen. In hun schijnbare streven om zo veel mogelijk beslissingen te nemen tegen de belangen van hun eigen bevolking in, hebben ze er mee ingestemd om de materniteit op eigen houtje - en dus nog voor het werd opgelegd door de overheid - te sluiten. Had men gewoon gewacht op de beslissing van de federale overheid, dan konden Geraardsbergse moeders misschien nog jarenlang gebruik maken van de zeer gewaardeerde diensten van onze materniteit. En hadden ze écht alles in het werk gesteld om ze open te houden, hadden ze misschien zelfs nog meer bereikt. De Geraardsbergse materniteit is eigenlijk gesneuveld in de onderhandelingen over een op te richten ziekenhuisnetwerk waarvan de ASZ ziekenhuizen deel zouden moeten van uitmaken. Onze burgemeester lijkt te hebben onderhandeld als een beginneling. Het ziekenhuisnetwerk is er nog altijd niet, de pensioenkosten zijn volledig verhaald op de stad en onze materniteit is dicht”, vult Emma Van der Maelen aan.

Burgemeester Guido De Padt blijft achter de beslissing van het stadsbestuur staan. “De cijfers die door het KCE zijn vooropgesteld bedragen het dubbele van het aantal bevallingen die er in 2018 in Geraardsbergen genoteerd werden. We wisten dat dit op ons afkwam en hebben dit steeds als dusdanig gecommuniceerde. De raad van bestuur van het ASZ heeft begin 2019 beslist om op 1 juli 2019 de materniteit te sluiten en deze beslissing omkeren is niet aan de orde. De socialisten mogen trouwens een toontje lager zingen. Ook zij hadden een vertegenwoordiger in de bestuursorganen van het ziekenhuis maar die heeft zich op geen enkel moment verzet tegen de sluiting. Ik betreur trouwens dat men steeds de man en niet de bal speelt, een bewijst dat sp.a een stuurloos schip is geworden. Het nemen van een beslissing over het lot van de materniteit was niet alleen belangrijk voor het personeel -dat duidelijkheid wou-, maar was ook in het belang van moeder en kind die recht hebben op excellente zorg. En we hebben hier wel degelijk ernstig over onderhandeld. De dienst gynaecologie werd uitgebreid en de moeders kunnen uitstekend begeleid worden door onze gynaecologen en door Kind & Gezin. We zullen bij ASZ campus Geraardsbergen het aanbod van ambulante zorg versterken, terwijl we investeren in het aanbod van nucleaire geneeskunde op deze campus”, reageert Guido De Padt.

Het ASZ onderzoekt de nieuwe invulling van de oude kraamafdeling. “Een mogelijk optie is de uitbreiding van het dagziekenhuis gezien de praktische ligging naast het operatiekwartier. Maar dat is nog niet beslist. Momenteel zijn wel de renovatiewerken gestart aan het buitenschrijnwerk en nadien volgen de renovatiewerken van de verpleegafdelingen. We blijven dus investeren in ons ziekenhuis. Ik had het ook liever anders gezien maar iedereen moet beseffen dan minder dan één bevalling per dag te weinig is om een materniteit volwaardig uit te baten. We hebben ervoor gekozen om een versterkt medisch zorgaanbod uit te rollen in het belang van élke Geraardsbergenaar. En we zullen daarvoor verder blijven vechten. We verwachten van de sp.a hetzelfde, maar blijkbaar interesseert hen dat niet", besluit De Padt.