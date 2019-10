De Warmste Week op 't Karmelieten: week lang activiteiten voor goed doel Frank Eeckhout

19 oktober 2019

10u26 0 Geraardsbergen ‘t Karmelieten in Geraardsbergen staat van maandag 21 tot vrijdag 25 oktober in het teken van De Warmste Week van Studio Brussel.

Heel de week kunnen leerlingen bieden op waardevolle objecten en unieke uitjes met de leerkrachten. Elke dag is er Lezen for Life, een actie waarbij lezen niet alleen leuk is maar ook nog iets opbrengt. Op dinsdag 22 oktober kan je na schooltijd voor 4 uur naar een filmvoorstelling. Op donderdag is er de Warmathon. De hele dag door lopen leerlingen en leerkrachten rondjes voor het goede doel. Tijdens de middagpauze worden versnaperingen en gadgets verkocht. Op vrijdag 25 oktober tenslotte is er de Waanzinnige Lesmarathon. De klok rond zitten de leerlingen van de derde graad op de schoolbanken voor ongewone lessen vol special acts en ludieke interventies.