'Concertantes' voor iedereen vanaf 6 jaar in Arjaantheater

15 januari 2020

Geraardsbergen Met Concertantes brengen Ariane van Vliet en Alice Reijs een concert voor iedereen vanaf 6 jaar in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Ariane van Vliet en Alice Reijs kruipen als Ans en Wilma de bühne op om een concert te geven, heel professioneel. Denken ze. Maar eenmaal op het podium loopt er heel wat mis. Door Ans, beweert Wilma. En volgens Ans ligt het aan Wilma. Het leven in de showbusiness is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Want wat doe je als je tijdens een lied plots heel dringend moet plassen? En hoe los je het op als de elektriciteit uitvalt? Lukt het om een ruzie uit te vechten terwijl er een volle zaal naar je kijkt? En wie kan er eigenlijk het beste zingen: Ans of Wilma? Ans zegt Wilma. Wilma zegt Ans. Leer zaterdag 1 februari om 15 uur deze 2 zotte vriendinnen kennen tijdens dit grappige familieconcert. Tickets kosten 9 euro en kunnen besteld worden op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.ccdeabdij.be.