“Burgemeester en schepen lijken gedesillusioneerde werknemers in loondienst” Frank Eeckhout

02 januari 2020

15u41 0 Geraardsbergen Gedesillusioneerde werknemers in loondienst zonder idealen, ambitie of echte doelstellingen. Zo denkt oppositiepartij sp.a over burgemeester Guido De Padt en zijn schepenen na het bestuderen van de meerjarenplanning. “Het meerjarenplan is opnieuw een samenraapsel van ideetjes en initiatiefjes, maar van enige overkoepelende visie is geen sprake", stelt Emma Van der Maelen vast.

De Geraardsbergse socialisten vinden de ambities van Open Vld en CD&V bedroevend laag. “En dat ondanks de 19 miljoen euro die het stadsbestuur toegestopt kreeg van de Vlaamse overheid. Het staat nu al vast dat die Vlaamse overheid raar zal opkijken als men dit meerjarenplan onder ogen krijgt. Het stadsbestuur gebruikt het geld uit het Denderfonds, het geld voor de open ruimte en de bijdragen voor de pensioenen enkel om financiële putten te vullen. In 2025 zal Geraardsbergen niet fundamenteel veranderd, niet structureel verbeterd en al zeker niet niet aantoonbaar welvarender zijn", zegt Emma Van der Maelen scherp.

De socialisten vragen zich luidop af waarom het stadsbestuur de reddingsboei van de Vlaams regering niet met beide handen grijpt om uit het woelige water te geraken. “De bestuurders van onze stad missen duidelijk een visie. Dit meerjarenplan geeft geen antwoorden op de echte problemen waarmee Geraardsbergen kampt: een performant woonbeleid, de bestrijding van de armoede, meer welvaart, netheid en veiligheid, een leefbare en gezondere mobiliteit en investeringen in een duurzame toekomst van onze stad.”

“Dit meerjarenplan dient als een lichtbak waarvan het bestuur hoopt dat de burgers er als willoze konijnen voor gaan zitten. Het bestuur vergist zich hierin echter. De bevolking heeft het helemaal gehad met de loze praatjes van de meerderheid. Als men dit non-beleid verder zet, dan zal de kiezer de rekening presenteren bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Maar wat nog veel erger is, is dat we nog eens zes jaar verspillen. Net als tijdens de vorige legislatuur moddert het bestuur maar wat aan. Elke schepen heeft zijn projectjes en zijn budgetjes, maar fundamenteel verandert er niets. In 2024 zullen we opnieuw moeten vaststellen dat het stadsbestuur 400 miljoen euro heeft uitgegeven zonder dat ergens een verschil werd gemaakt. We krijgen stilaan de indruk dat Open Vld en CD&V het hebben opgegeven. Ze vervullen hun gemandateerde taak als een gedesillusioneerde werknemer in loondienst, zonder idealen, ambitie of echte doelstellingen. Ze lijken er zelf niet meer in te geloven dat Geraardsbergen beter kan", besluit Van der Maelen.