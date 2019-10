“Afschaffen gele vuilniszak is pure belastingverhoging” Frank Eeckhout

09 oktober 2019

13u51 0 Geraardsbergen Het afschaffen van de gele vuilniszak is volgens oppositiepartij sp.a een pure belastingverhoging. “De directeur van afvalintercommunale ILVA heeft ons in een gemeenteraadscommissie zwart op wit aangetoond dat het stadsbestuur kiest voor de optie waarbij de burger de rekening gepresenteerd krijgt", zegt Emma Van der Maelen (sp.a).

Sinds kort mogen er verschillende soorten plastiek in de blauwe PMD-zakken worden gestoken. Dat zorgt ervoor dat er aanzienlijk minder afval in de gele restvuilniszakken belandt. “Omdat de blauwe vuilzakken veel goedkoper zijn dan de gele, betekent dit een aanzienlijke besparing voor onze inwoners. Het stadsbestuur, dat naarstig op zoek is naar geld, ervaart dit ook en gaat nu een ander systeem invoeren voor de restafvalophaling. En uiteraard kiezen ze voor een systeem dat het minste geld kost aan de stad en het meeste kost aan de burger. Zoiets heet een verdoken belastingverhoging", vindt Emma Van der Maelen.

Kost doorschuiven

Toch zijn de socialisten gevonden voor het nieuwe systeem, waarbij de vervuiler vanaf 2022 de rekening gepresenteerd krijgt. “Een systeem dat de afvalberg vermindert door milieubewuste burgers te belonen, daar zijn we natuurlijk voor. Maar men gebruikt het invoeren van dit nieuwe systeem om de stijgende kost van restafvalverwerking door te schuiven naar de inwoners. Zelfs de directeur van afvalintercommunale ILVA gaf in de gemeenteraadscommissie toe dat de stad kiest voor het duurste systeem voor haar inwoners. Na de sluiting van het open dok en de materniteit en de plotse belastingverhoging net na de verkiezingen, zit het stadsbestuur opnieuw in onze zakken.”

Restafval wordt ontegensprekelijk duurder. Je kan er gif op innemen dat het sluikstorten daardoor zal toenemen. En onze prachtige stad heeft nu al zo hard te kampen met deze problematiek Emma Van Der Maelen (sp.a)

Huizen zonder tuin

Volgens sp.a onderschat het stadsbestuur de problemen waarmee de huisvuilophalers geconfronteerd zullen worden na de invoering van het nieuwe systeem. “Het stadscentrum telt heel wat smalle huizen zonder tuin en met een smal voetpad voor de deur. Voor senioren is dit nog maar eens een hindernis die ze moeten overwinnen. En dan is er nog iets. Restafval wordt ontegensprekelijk duurder. Je kan er gif op innemen dat het sluikstorten daardoor zal toenemen. En onze prachtige stad heeft nu al zo hard te kampen met deze problematiek. Het stadsbestuur heeft duidelijk nog heel wat werk op de plank liggen om het nieuwe diftar systeem op een correcte manier op de rails te krijgen", besluit Van der Maelen.