Zwijnaarde opgeschrikt door vals gijzelalarm Wouter Spillebeen

04 september 2019

18u51 12 Gent De Heerweg-Zuid in Zwijnaarde stond deze namiddag even in rep en roer toen een grote politiemacht en een helikopter er schijnbaar een grootschalige actie uitvoerden. Uiteindelijk bleek het om een vals alarm te gaan.

Rond 17.30 uur begonnen de politiemedewerkers toe te stromen ter hoogte van het tramstation in de Heerweg-Zuid. Een politiehelikopter cirkelde intussen boven de omgeving. Op sociale media speculeerden verschillende buurtbewoners dat er mogelijk gezocht werd naar een crimineel of een vermiste persoon.

Uiteindelijk berustte de actie op een misverstand. “We hadden een paniekalarm ontvangen”, klinkt het bij de politie. “De eigenaar van zo’n alarmsysteem kan bepaalde codes naar ons sturen, waaronder een code die aangeeft dat de code onder dwang werd ingegeven. Dus gingen we uit van een gijzeling.” De politie snelde dus ter plaatse. “De helikopter was al in de lucht voor preventieve vluchten over Gent, dus is die ook naar Zwijnaarde gevlogen.”

Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn. “De code werd onterecht naar ons gestuurd door een verkeerde manipulatie van het systeem”, duidt de politie. De actie werd dan ook weer afgebroken.