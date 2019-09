Zwevende speelplaats, moestuin en klimmuur: Muzische leerThuis Melopee vanaf november in gloednieuw gebouw Jeroen Desmecht

02 september 2019

19u55 4 Gent Via een glijbaan van de refter naar de ‘zwevende’ speeltuin roetsjen? Voor de leerlingen van de Muzische leerThuis Melopee kan dat vanaf 5 november in hun gloednieuw gebouw langs de Nieuwe Dokken. “Uniek in Vlaanderen? Ook buiten Vlaanderen zal je zoiets niet snel vinden.”

Een moestuin van 49 vierkante meter, een klimmuur, een gigantisch terras en een buitensportkooi: de toekomstige speelplaats van Melopee, verdeeld over maar liefst vijf verdiepen, laat weinig aan de verbeelding over. “De kinderen gaan uit hun bol gaan wanneer ze intrekken”, zegt directeur Bart Devaere.

Behalve de speeltuin, is ook de binnenkant van het gebouw alles behalve alledaags. Zo zijn er klassen met elkaar verbonden én heeft de school een muziekstudio. Lesgeven doen de leerkrachten binnenkort ook met twee. “Alles is aangepast aan de noden van ons pedagogisch project”, gaat Devaere verder. Melopee valt onder het methodeonderwijs en pakt lesgeven dan ook anders aan dan een dagdagelijkse lagere school. “We werken ontwikkelingsgericht: ieder kind evolueert op zijn eigen tempo en heeft andere interesses én noden. Muziek, rekenen of taal zijn voor ons gelijkwaardig. Niet omdat we kunstenaars willen afleveren, maar omdat we geloven dat muzische ontwikkeling minstens even belangrijk is als andere vaardigheden.”

Prijskaartje van het project: 10 miljoen euro. ”Er zijn meerdere investeerders. Zo beheert Farys bijvoorbeeld de sporthal. Buurtbewoners zijn meer dan welkom om hier te komen sporten. Dat bedrag komt dus niet alleen van de stad én dient niet uitsluitend voor de school.”

25 oktober vindt de officiële opening plaats. Vanaf 5 november gaan de lessen door in het nieuwe gebouw.