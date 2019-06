Zwemverbod in Blaarmeersen door blauwalg Sabine Van Damme

06 juni 2019

11u38 0 Gent Eén warm weekend en het is al prijs in de Blaarmeersen. In de vijver is blauwalg aangetroffen, en dus geldt voorlopig een algemeen zwemverbod.

Van blauwalgen worden mensen ziek. Wie het water in gaat riskeert huidaandoeningen en zelfs leverproblemen. Dus is het voorlopig absoluut verboden in het water te gaan, zowel in de zwemvijver zelf als in de krekenplas, de kindervijver dus. De Vlaamse Milieumaatschappij zal op regelmatige tijdstippen controle uitvoeren. Zodra blijkt dat waterkwaliteit terug ok is, mag er weer gezwommen worden.

Blauwalgen ontstaan in water waar te veel voedsel inzit en vaak na warme periodes. De alg zorgt voor een blauw-groene drab die boven op het water drijft. Het water kan niet behandeld worden, de blauwalg moet vanzelf verdwijnen.