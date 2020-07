Zwemmen kan volgens minister Peeters in het Houtdok, de Watersportbaan, de Lieve en zelfs Gentbrugge-sluis. Maar wanneer? Sabine Van Damme

17 juli 2020

17u43 5 Gent Gentenaars willen buiten zwemmen, en niet alleen in de Blaarmeersen. Dat bleek toen op warme dagen massaal veel jongeren in het Houtdok doken. Maar officieel mag dat niet. Stephanie D’Hose vroeg nu aan minister Lydia Peeters waar zwemmen in open water in Gent wél zou kunnen. Het antwoord is verrassend, maar zwemmen zal niet voor morgen zijn.

Stephanie D’Hose ondervroeg minister Peeters over het zwemmen in open lucht. “Tijdens deze zomer staat de staycation centraal, maar mensen willen wel zwemmen”, stelt ze. “Dat bleek duidelijk toen in Gent mensen massaal het Houtdok in doken op warme dagen. Maar officieel mag dat niet. En uiteraard moeten zwemplekken in open water wel veilig zijn, en dus zorgvuldig bepaald te worden.” D’Hose wilde weten welke mogelijkheden de minister in Gent ziet, in navolging van steden als Brugge en Kortrijk, waar wel in open lucht gezwommen mag worden.

Timing

“De Vlaamse Waterweg nv heeft over het Houtdok reeds een overleg gehad met stad Gent”, klinkt het bij de minister. “Daar werd afgesproken dat er onderzoek zal gevoerd worden in hoeverre (sportief) zwemmen in het Houtdok verenigbaar is met de intentie om het Houtdok te ontwikkelen tot jachthaven.” Op de vraag naar andere mogelijke zwemplaatsen wordt verwezen naar Gentbruggesluis, aangezien deze afgesloten is voor scheepvaart, er een beperkte oppervlakte om te inspecteren en zwemklaar te maken is. Obstakels verwijderen en infrastructuur aanleggen kan snel en eenvoudig, en er is en een dienstgebouw en -woning aanwezig. Ook de Lieve en de Watersportbaan ziet de minister als realistische mogelijkheden. Beiden zijn in beheer bij stad Gent. D’Hose reageert enthousiast: “Het was fijn te horen van de minister dat er wel degelijk enkele onderzoekbare pistes zijn en we op termijn dus misschien kunnen zwemmen in onze mooie stad. De vraag blijft nu wel nog wat qua timing mogelijk is.”

