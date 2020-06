Zwemmen in de Blaarmeersen mag vanaf zaterdag Sabine Van Damme

24 juni 2020

17u45 0 Gent Geweldig nieuws voor zonnekloppers: vanaf zaterdag stuurt de stad redders naar de Blaarmeersen, en mag er dus eindelijk gezwommen worden. Dat is enkele dagen vroeger dan oorspronkelijk voorzien. Er zal wel gekeken worden of er niet teveel volk tegelijk komt.



Het is moeilijk om vandaag uit het water te blijven, en steeds meer mensen vegen daar ook hun voeten aan. Maar officieel mag het dus niet, zwemmen in de Blaarmeersen, en er wordt wel degelijk gecontroleerd. Vanaf zaterdag kan het eindelijk wel. “Vanaf zaterdag voorzien we redders op de Blaarmeersen, van 11 tot 19 uur. In dat tijdsblok mag er dan ook gezwommen worden”, zegt sportschepen Sofie Bracke.

Aan de ligweide is een toegangspoort voorzien, en stewards zullen in de gaten houden of er niet teveel volk komt opdagen. Een plaats reserveren zal pas vanaf maandag kunnen. “Maar de ligweide én de zwemzone zijn uitgebreid, zodat er heel wat extra plaats is”, aldus Bracke.