Zwembaden terug open: voor het eerst toegelaten om samen in een kleedhokje te kruipen Jill Dhondt

01 juli 2020

13u37 1 Gent Het Van Eyckzwembad aan Portus Ganda is vandaag voor het eerst open sinds maanden. In tegenstelling tot de Rozenbroeken of de Blaarmeersen werkt het oudste zwembad van het land zonder reservaties. Enkele vaste klanten waren er dan ook snel bij om na maanden weer hun baantjes te trekken.

Normaal is het Van Eyckzwembad gesloten in juli en augustus, maar gezien de omstandigheden besloot de Stad om het bad de hele vakantie open te houden. Goed nieuws dus voor fervente zwemmers of waterraten. Doordat de schooluren wegvallen, kan ze op meer momenten naar daar trekken.

Voor de pandemie was er plaats voor een honderdtal bezoekers. Nu werd dat aantal gereduceerd tot 62 personen, gebaseerd op de 31 aanwezige kleedhokjes. “Ouders met kinderen of koppels vragen we om zich samen om te kleden”, zegt een redder. “Ze krijgen een nummer aan de kassa dat toebehoort aan een kleedhokje en een locker. Wanneer ze weggaan, leggen ze dat nummer in een emmer aan de uitgang, zodat wij weten welk hokje en welke locker we mogen ontsmetten.”

First come, first serve

In tegenstelling tot andere badplaatsen in Gent, kan er voorlopig niet gereserveerd worden in het Van Eyckzwembad. Moest het te druk worden, kan dat veranderen. De redders zien de eerste dag dan ook vooral als een test case, waar later aan gesleuteld kan worden. Vanmorgen was het alleszins kalm in het zwembad: er stond geen rij aan de kassa en binnen had iedereen voldoende ruimte om te zwemmen of te spelen.

Kris was er als de kippen bij. “Normaal kom ik drie tot vier keer per week zwemmen, maar dat was intussen geleden van 9 maart. Tijdens de lockdown ben ik af en toe gaan joggen, maar dat was geen succes. Zodra het kon, stond ik hier dus terug. Schrik om ziek te worden heb ik niet, ze hebben het hier goed geregeld. Je moet je handen ontsmetten aan de kassa en het eenrichtingsverkeer volgen rond het bad. Plus, als we de berichtgeving mogen geloven, schakelt chloor virussen net uit.”

Het Van Eyckzwembad is elke weekdag open van 11 tot 19 uur. De kassa sluit een halfuur voor sluitingstijd.