Zwembadactie Aldi in Destelbergen: snel uitverkocht maar geen rush Wietske Vos

17 juni 2020

12u23 0 Gent Zoals verwacht stond vanmorgen vlak vóór openingstijd om 8u30 ook bij Aldi in Destelbergen een rij van meer dan 20 gegadigden aan te schuiven. Reden voor de interesse is deze keer de zwembadactie van de winkelketen.

Na de jacuzzi-actie van enkele dagen geleden gooide Aldi in hun nieuwe reclamefolder vandaag een zwembad in de aanbieding: 119 euro voor een Intex-zwembad met metalen frames, 3m86 op 84cm en meer dan 7.000 liter inhoud.

Je moest er als klant wel weer snel bij zijn, al was er bij Aldi Destelbergen geen sprake van een rush. Er waren 18 zwembaden in voorraad, en om 8u20 stond een rij van 15 mensen aan te schuiven. Tien minuten later waren dat er wel meer dan 20. Vlak na de openingstijd reed de eerste klant het eerste zwembad al naar buiten, maar om 8u50 waren er nog maar 8 verkocht. De andere gingen pas na 9u over de toonbank.