Zwembad Van Eyck vanaf januari weer open op zondag Sabine Van Damme

28 november 2019

16u45 0 Gent Goed nieuws voor zwemmers. In januari zal het zwembad Van Eyck terug open op zondag.

Bij alle andere Gentse zwembaden kon er op zondag gezwommen worden, maar sinds september 2015 was dat niet meer zo in zwembad Van Eyck, omwille van budgettaire redenen. “Nu kan het wel weer”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “We moeten nog kijken hoe we het praktisch gaan regelen, maar in de loop van januari heropenen we de Van Eyck op zondag.”