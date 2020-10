Zwembad Strop hele week dicht na coronabesmetting Sabine Van Damme

13 oktober 2020

06u00 1 Gent Wie deze week wilde gaan zwemmen in het Strop, maakt beter andere plannen. Het zwembad is minstens tot vrijdag gesloten, nadat een personeelslid positief testte op corona. Dat meldt de stad.

Na de positieve test van het personeelslid van het zwembadcomplex, werd de procedure opgestart waarbij gekeken wordt met wie de besmette persoon in nauw contact is geweest. Met (bijna) alle collega’s, zo blijkt. En dus is iedereen preventief in quarantaine gezet, waardoor er geen personeel meer overblijft om het zwembad open te houden. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van het personeel, blijft het zwembad al minstens tot vrijdag 16 oktober dicht. Alle andere Gentse zwembaden blijven wel open.