Zwembad Rozebroeken opent mét buitenzone, maar procedure loopt nog steeds Sabine Van Damme

22 juni 2020

18u03 3 Gent Een vonnis waarbij het nieuwe zwembad Lago Rozebroeken verplicht werd de buiteninfrastructuur – zwembaden en een speeltuin – af te breken omwille van geluidsoverlast, zorgde vorig jaar voor massale verontwaardiging in Gent. De stad ging in beroep, maar dat loopt nog steeds. Toch heropent Rozebroeken op 1 juli, mét buitenzwembaden.

Sven Taeldeman (sp.a) wilde weten hoe het staat met het dossier. Eén buur had klachten over lawaai, en dreef het tot in de rechtbank. De afbraak van de volledige buitenzone werd opgelegd, maar uiteraard nog niet uitgevoerd. “De onderhandelingen om met de buur tot een minnelijke oplossing te komen zijn nog niet volledig gesloten, maar de aandacht gaat de laatste maanden vooral naar de procedure voor het hof van beroep”, zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld). “De eisen die de tegenpartij stelde waren immers buitensporig hoog.”

Het vonnis in eerste aanleg stelt duidelijk dat de buitenzone niet meer gebruikt mag worden. “Maar de tegenpartij dringt voorlopig niet aan op de gedwongen uitvoering van het vonnis”, stelt Bracke, “dus kan de buiteninfrastructuur open blijven”.

Open

Volgens de huidige veiligheidsmaatregelen mogen zwembaden terug open vanaf 1 juli, en dat zal Rozebroeken dan ook doen. Zowel het binnen- als het buitenbad gaan open. Er zal gewerkt worden met reservaties, met tijdsblokken van 4 uur, en met een maximumbezetting. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Achterhouden document

Ondertussen heeft De Raad van State het Gentse stadsbestuur wel veroordeeld voor het achterhouden van een belangrijk document in het dossier Rozebroeken. Een buurtbewoner had een klacht ingediend voor nachtlawaai en de stad, die de de nodige vergunningen had verstrekt aan Rozebroeken, wilde bemiddelen. De uitbater kreeg daarop een GAS-boete voor geluidsoverlast. De buurtbewoner in kwestie wou het verslag van de mislukte bemiddeling krijgen, maar het stadsbestuur weigerde dat om onduidelijke redenen.