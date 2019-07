Zwembad Rozebroeken mag zwarte lijsten voor amokmakers aanleggen Stadsbestuur eist extra maatregelen van zwembad na anonieme getuigenis Sam Ooghe

10 juli 2019

22u41 0 Gent Het bedrijf achter LAGO, dat het zwembad Rozebroeken uitbaat, krijgt van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) de bevoegdheid om bezoekers te onderwerpen aan verplichte identiteitscontroles. Mits melding aan de Privacycommissie kan het zelfs zwarte lijsten aanleggen van probleemklanten die de toegang ontzegd worden. Het stadsbestuur eist van de directie wel maatregelen en een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in het zwembad.

De eisen en maatregelen komen er na een getuigenis van een Rozebroeken-medewerker in onze krant. Daarin vertelt een anoniem personeelslid over de vele incidenten met ongewenst fysiek contact in het zwembad, en de zwijgcultuur die er zou heersen. De lokale directie zou bijvoorbeeld op klanten inpraten om geen klacht in te dienen, en zelfs politie afbellen wanneer die al verwittigd is door personeel van het zwembad.

Identiteitscontroles

De nationale directie van LAGO stelde na confrontatie met de getuigenis niet op de hoogte te zijn van de grieven van de medewerkers. Wel werd aangekondigd dat er meteen een intern onderzoek gevoerd zou worden naar Rozebroeken. De directie zelf was al een tijdje vragende partij voor meer middelen, met name om problematische klanten beter te kunnen controleren en buiten te houden. Het zwembad mocht op zich al bezoekers de toegang weigeren, puur op basis van herkenning. Redders of onthaalmedewerkers die bepaalde groepjes bijvoorbeeld konden identificeren die al dikwijls probleemgedrag stelden, konden zo huiswaarts gestuurd worden. Het probleem is dat dat in de praktijk niet gemakkelijk uitvoerbaar is, door bijvoorbeeld personeelsverloop aan het onthaal, of omdat uit de stroom van duizenden bezoekers probleemgevallen herkennen geen evidentie is.

Daar komt nu verandering in. “Er wordt een burgemeestersbesluit betekend dat het zwembad de bevoegdheid geeft om verplichte identiteitscontroles uit te voeren bij de bezoekers aan de toegang", laat het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq weten. Met andere woorden: het zwembad kan aan iedereen vragen om de identiteitskaart te tonen. “Die controles kunnen al een afschrikwekkend effect hebben. En LAGO krijgt ook de gepaste middelen in handen om op te treden tegen wie ongepast gedrag stelt.” Het zwembad mag zelfs beruchte ‘zwarte lijsten’ bijhouden met probleemklanten. “Dat kan, mits melding door LAGO aan de Privacycommissie", aldus het kabinet van De Clercq. Wie zich slecht gedraagt, kan zo veel moeilijker door de mazen van het net glippen, is de redenering.

Vertrouwenspersonen

Al is de kous daarmee niet af. Dinsdag vond er al overleg plaats tussen de directie van LAGO en het Gents stadsbestuur, waarbij Gent maatregelen vroeg voor grensoverschrijdend gedrag in het zwembad. Dat overleg kwam er naar aanleiding van een recent zedenfeit, waarbij een minderjarig meisje mogelijk werd betast. “Maar ook ik las woensdagochtend de anonieme getuigenis in de krant”, aldus bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld). “Daarom heb ik tegen maandag een bijkomend actieplan aan LAGO gevraagd om te weten te komen hoe ze hiermee zullen omgaan en hoe ze dit verder willen vermijden.”

“Sowieso liet de directie ons weten dat aan alle medewerkers woensdag wordt gevraagd om aan een neutrale vertrouwenspersoon hun bezorgdheden te uiten”, reageert Bracke op de getuigenis over de zwijgcultuur. “Vandaag heeft het complex al een beleid, met onder meer camera’s, aanspreekbare redders, en sfeerbeheerders”, vult Bracke aan. “Maar het is belangrijk om te kijken hoe dit alles voor de veiligheid nog beter kan.”

Extern onderzoek

De oppositie wil meer. N-VA, Vlaams Belang en PVDA eisen een onderzoek van de stad naar het intern functioneren van Rozebroeken. “We willen eerst het onderzoek van LAGO zelf afwachten”, reageert schepen Bracke. “Er is nu een vertrouwensvolle relatie met de nationale directie van LAGO. We wachten dus eerst hun interne audit af. We zullen samen hun extra actieplan en hun bijkomende maatregelen bekijken. Pas daarna beslissen we of er nog andere maatregelen genomen moeten worden, zoals een extern onderzoek.” De oppositie eiste intussen ook een extra commissie voor tekst en uitleg. “Als ze dat willen, maak ik daar zeker tijd voor”, aldus Bracke.