Zwembad Rozebroeken even gesloten door stroompanne



Erik De Troyer

18 augustus 2020

09u36 0 Gent Een stroompanne bij zo’n 500 gezinnen in Destelbergen en Sint-Amandsberg heeft er ook voor gezorgd dat Lago Rozebroeken de deuren een tijd lang gesloten moest houden. “Het is al de tweede stroompanne deze zomer. Die zorgde ervoor dat alle machines die bijvoorbeeld het chloorniveau in het water regelen uitvielen, net als de gasinstallatie”, zegt centrummanager Thomas De Vetter.

De panne startte om 7.18u. Om 8.41u was de stroompanne achter de rug maar de problemen voor het zwembad sleepten wel aan. “We moeten nu eerst checken of alle machines goed draaien en alle waarden voor ons zwemwater ok zijn. Vermoedelijk kunnen we snel de deuren openen. We hebben wel een aantal vroege zwemmers moeten weigeren deze morgen.”