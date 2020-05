Zwembad Neptunus deze zomer al tegen de vlakte, nieuw zwembad komt achteraan op de parking



Sabine Van Damme

30 mei 2020

10u08 6 Gent Veel sneller dan verwacht worden de plannen voor het openluchtzwembad Neptunus uitgevoerd. Omdat dat zwembad slechts 2 maanden per jaar open is, wil de stad het vervangen door een overdekt zwembad. Dat werd in september bekend gemaakt, maar al deze zomer wordt het zwemcomplex gesloopt. Tegen 2023 moet het nieuwe zwembad klaar zijn.

De Neptunus-site in Wondelgem heeft naast het openluchtzwembad ook een voetbalclub, een sporthal, de polyvalente zaal De Zulle, een groot speelveld voor scoutsgroep FOS De Tortels en een petanqueclub. Op termijn wordt die hele site herbekeken. Maar de sloop van het openluchtzwembad start al deze zomer. Geen openluchtzwemmen meer in Gent dus, tenzij op de Blaarmeersen. Het nieuwe Neptunus-zwembad komt trouwens op een andere plek, achteraan op de parking, voor de sporthal en ongeveer naast De Zulle. Waar het openluchtzwembad ligt, komt een stuk groenzone en een sportveld. Er komt ook een buurtpark, en toch zullen minstens 140 van de 148 parkeerplaatsen die er nu zijn, behouden blijven. Dat is nodig ook, op piekmomenten staat de parking helemaal vol.

Hoe het nieuwe zwembad er zal uitzien, staat nog niet vast. Wel is beslist dat er een jeugdhuis komt in hetzelfde gebouw. 7 miljoen euro mag het nieuwe zwembad kosten. Voor de rest van de herinrichting van de site is nog geen geld voorzien. Maar voor het zwembad zal het dus snel gaan. Deze zomer al start de sloop. Het is het einde van een tijdperk, want ook al was Neptunus enkel in de zomermaanden open, het was een populaire plek voor de jeugd bij mooi weer. Tegen 2023 moet het nieuwe zwembad klaar zijn.