Zwarte zwaan op bezoek in het Citadelpark, zal vermoedelijk niet lang blijven Sabine Van Damme

18 september 2020

18u00 4 Gent In de grote vijver van het Citadelpark dobbert een zwarte zwaan rond. Waar het beest vandaan komt, is niet duidelijk, maar waarschijnlijk is het ergens ontsnapt.

Zwarte zwanen – de soort met de langste hals van alle zwanen – leven in principe niet in het wild in Europa. Maar exemplaren die ontsnappen of uitgezet worden, kunnen hier wel perfect overleven. Of de zwaan in het Citadelpark lang zal blijven, valt te betwijfelen. Zwarte zwanen vormen koppels voor het leven, en aangezien er geen ander exemplaar in de buurt is, zal het dier waarschijnlijk vertrekken. Zwarte zwanen vliegen ’s nachts en kunnen honderden kilometers afleggen. Wie het dier wil zien, gaat dus beter snel een kijkje nemen.