Zwarte stickers met rode spookjes overspoelen de stad Jill Dhondt

23 juli 2020

14u11 0 Gent Overal in Gent hangen zwarte stickers met rode spookjes die een zonnebril dragen. Ze kleven op paaltjes, betaalautomaten, verlichtingspalen, vuilnisbakken, verkeersborden, verkeerslichten... De enige verduidelijking bij de figuurtjes is het woord ‘nyzo’.

De stickers doen denken aan de spookjes van de Franse artiest Invader. Die heeft duizenden betegelde spookjes, gebaseerd op de spookachtige figuurtjes uit het videospel Space Invaders, in de straten van Parijs en andere steden gehangen. Op die manier wil de kunstenaar kunst toegankelijk maken voor iedereen. Hoewel de spookjes op de stickers er hetzelfde uitzien, hebben ze een ander doel.

Het is reclame voor Nyzo, een blockchain. Dat is een portemonnee voor cryptovaluta of digitale munteenheden waarvan de bitcoin de bekendste is.