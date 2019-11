Zware verkeershinder richting kust na ongeval in Drongen Didier Verbaere

10 november 2019

12u42 82 Gent Het verkeer richting kust ondervindt heel veel hinder door een ongeval op de E40 in Drongen. De midden- en linkerrijstrook zijn er versperd. Het is aanschuiven vanaf Sint-Denijs-Westrem en de wachttijd loopt op tot meer dan een uur. “Vermijd de omgeving en volg de alternatieve omleidingen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. De wagens waren omstreeks 13.15 uur getakeld.

“Omstreeks 12 uur raakten twee voertuigen betrokken bij een ongeval. Eén wagen staat dwars op de rijbaan en het verkeer moet er over één rijstrook. Momenteel staat er ongeveer vijf kilometer file en loopt de wachttijd op tot één uur.”

De brandweer en een ziekenwagen zijn ter plaatse, maar voorlopig is er geen info over mogelijke slachtoffers. “Wie van het binnenland naar de kust moet, volgt best de alternatieve omleidingen via de expresweg”, zegt Bruyninckx. Beide wagens zijn ondertussen getakeld en het verkeer komt opnieuw moeizaam op gang.