Zware brand vernielt woning op Antwerpsesteenweg Jeffrey Dujardin en Wouter Spillebeen

09 augustus 2019

10u07 34 Gent De Antwerpsesteenweg in Oostakker is ter hoogte van de Orchideestraat volledig afgesloten door een zware brand. De brandweer probeert de vuur te bedwingen.

De brand ontstond om 9.35 uur om een tot nog toe onbekende oorzaak. Het huis aan het kruispunt met de Orchideestraat en de Groenstraat is zwaar beschadigd door de vol ontwikkelde dakbrand. De vlammen sloegen door de dakramen. Het betreft een huis dat leeg stond en gekraakt werd. Drie personen die in de woning waren toen het vuur ontstond, zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer snelde ter plaatse en is momenteel nog bezig aan de bluswerken. Daardoor is de Antwerpsesteenweg in beide richtingen afgesloten. Er zijn omleidingen voorzien via de Orchideestraat en de Herman Teirlinckstraat, maar er is heel wat verkeershinder.

Later meer.