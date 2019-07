Zware brand treft restaurant 't Oud Clooster net voor Gentse Feesten: “Voor 70.000 euro schade aan keuken, maar heropenen doen we sowieso” Sam Ooghe

06 juli 2019

12u09 68 Gent Er heeft zaterdagvoormiddag een zware brand gewoed in restaurant 't Oud Clooster. De schade is zeer groot, maar de zaakvoerders zijn strijdlustig: “Maanden herstelwerk? Met onze achterban halen we misschien augustus.”

Het was paniekerig wakker worden voor vier Spaanse meisjes, zaterdagvoormiddag rond 11uur in de Zwarte Zustersstraat. Na enkele dagen in de Bed & Breakfast van Geertje Henckens, ging het viertal lekker uitslapen, ontbijten, en daarna richting de luchthaven trekken. Maar rond elf uur werden ze abrupt gewekt door het personeel: brand. Niet in de Bed & Breakfast, wel in ‘t Oud Clooster, het iconische restaurant van de buren. Dat de rook inmiddels tot in de verblijven geraakt was, was al een indicatie van de ernst van de situatie. De Spaanse meisjes grepen snel wat kleren en stonden prompt buiten, samen met de brandweer.

Enorme schade

Het lot had iets na tien uur toegeslagen in het restaurant. In de keuken op het kelderverdieping was er brand ontstaan. De schuldige: een friteuse, die gevoed werd door gas en spontaan ontbrandde. Op dat moment waren er nog geen klanten aanwezig. Enkel personeelsleden in de keuken die net hadden opgestart. De aanwezigen konden niets meer doen dan de kelder verlaten en de brandweer bellen. Ook de Bed & Breakfast, de studentenkoten boven het restaurant en de twee panden naast ‘t Oud Clooster werden prompt geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

“Het was een vrij complexe brand", vertelt kapitein De Smet van Brandweerzone Centrum, post Gent. “De vlammen sloegen door naar de bovenliggende verdieping via de houten vloer. Het heeft toch zijn tijd geduurd om dat allemaal onder controle te krijgen.” De schade, zo bleek nadat de brand geblust was, is enorm. “De keuken is total loss”, aldus kapitein De Smet. Het restaurantgedeelte is grotendeels gevrijwaard door het snelle optreden van de brandweer, al is er ook veel rookschade. De houten vloer is dan weer bijzonder zwaar beschadigd en moet vervangen worden. Jan Decoodt, een van de twee zaakvoerders van het restaurant, raamde de kosten voor de keuken alleen meteen op 70.000 euro - al is dat maar een schatting.

Snel heropenen

Decoodt reageerde zaterdag, kort na feiten, ontredderd maar strijdlustig. “Of we nog heropenen? Uiteraard. Het is ons levenswerk.” Toch wordt het geen sinecure. Een brand komt altijd ongelegen, maar de timing kon, met de topperiode van de Gentse Feesten voor de deur, nauwelijks slechter. “Maar we zijn vastberaden om de deuren snel weer te openen. We zijn nu 24 jaar open, en we willen zeker onze 25e verjaardag halen. Maandag, wanneer de experten hun verslagen hebben opgemaakt, kijken we vooruit. Dan zullen we weer zien, maar maanden zal het volgens mij alvast niet duren. Misschien kunnen we zelfs al in augustus weer open doen. Ons cliënteel hoeft dus niet te wanhopen: heropenen doen we hoe dan ook, met volle overtuiging. Daarover bestaat geen twijfel. We hebben een grote achterban met ‘t Oud Clooster, veel strijdlustigen en veel handen - dat maakt het werk gemakkelijker.”

Ook de Bed & Breakfast werd getroffen: hun linnenkamer hing vol rook, waardoor al het beddengoed nu onbruikbaar is. Toch konden de eigenaars zaterdag enkel praten over het restaurant. “Onze buren... Dit is heel, heel erg voor die mensen. Ze werken bijzonder hard, zijn zeven dagen op zeven open. Dat dit net nu gebeurt: erg - meer valt er niet te zeggen.”