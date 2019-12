Zware brand op zolder vernielt dak, vermoedelijk door technisch defect Wouter Spillebeen

03 december 2019

09u23 6 Gent In de Liefbilkstraat in Wondelgem is het dak van een woning dinsdagmorgen in de as gelegd door een brand. De brandweer kon vermijden dat de aanpalende woningen ook zwaar beschadigd raakten.

De brandweer rukte dinsdagmorgen rond 7.45 uur uit nadat een brand was ontstaan in de zolder van de woning. Daarbij ontwikkelde zich een grote hoeveelheid rook. “Er was gevaar dat het vuur zou overslaan naar een aanpalende woning, maar onze ploegen konden de schade daar beperkt houden”, legt woordvoerder van Brandweerzone Centrum Björn Bryon uit. “Er vielen geen slachtoffers.” Het huis waar de brand ontstond, liep wel aanzienlijke schade op, maar het koppel dat er woonde en hun twee kinderen konden het huis tijdig verlaten. Het dak werd volledig vernield.

Onze buren zijn supermensen. Getroffen bewoner

“Wij hebben enkel waterschade en onze verwarmingsketel, die aan de gemeenschappelijke muur hing, is defect. Het valt dus relatief mee, vergeleken met de schade bij de buren”, legt de buurman uit. Zijn huis liep even het risico om mee in de vlammen op te gaan, maar de brandweer kon het ergste voorkomen. “Ik was al op het werk toen ik hoorde van de brand. Ik was natuurlijk erg geschrokken en ben meteen naar huis gegaan. Ik heb vier kinderen, dus ik hoopte dat iedereen al buiten was. Zodra ik hoorde dat iedereen veilig bij buren was, dacht ik: Het komt wel in orde, we moeten erdoor.”

Technisch defect

De buurt schoot meteen in actie en bood hulp aan de getroffen bewoners. “Zowel wij als de mensen bij wie de brand ontstaan is, kunnen overal in de buurt terecht”, gaat de bewoner verder. “Onze buren zijn supermensen. We kregen meteen een hoop berichten van mensen die willen helpen. Alles komt zeker in orde, hoe erg het mag zijn dat dit gebeurd is.”

De brand ontstond in de zolder ter hoogte van de gasketel en een ventilatiesysteem. Hoogstwaarschijnlijk ligt een technisch defect aan een van de twee apparaten aan de oorzaak.