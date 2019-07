Zware brand in restaurant 't Oud Clooster Sam Ooghe

12u09 13 Gent Er heeft zaterdagvoormiddag een zware brand gewoed in restaurant 't Oud Clooster. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot.

De brand ontstond in de keuken, maar de vlammen sloegen door naar het restaurantgedeelte op het gelijkvloers. De politie was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Op het moment van de brand was enkel het personeel aanwezig, en geen klanten. 'Of we gaan herstellen en heropenen? Natuurlijk’, klonk het bij de ontredderd eigenaar. ‘Het is ons levenswerk. Maar de schade zal tienduizenden euro’s bedragen’.

De brand kon ook niet op een slechter moment gebeuren, net voor de Gentse Feesten. Momenteel wordt het pand geventileerd. De brandweer is nog steeds aanwezig.