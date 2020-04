Zwanger in tijden van corona: Els moet over drie weken bevallen. “Ik ben niet bang, maar sommige vriendinnen die ook zwanger zijn wel” Jill Dhondt

03 april 2020

10u01 5 Gent Geboren en getogen Gentenaar Els (32) is 37 weken ver, over enkele weken zal ze haar tweede kindje verwelkomen. De kans is groot dat ze moet bevallen terwijl de coronacrisis nog steeds aan de gang is. Toch maakt Els zich weinig zorgen: “We wonen in België, de ziekenhuizen zijn goed voorzien.”

Een zwangerschap doormaken betekent een regenboog aan emoties. Zwanger zijn in het midden van een corona-uitbraak brengt ongetwijfeld nog meer gevoelens naar boven. Gelukkig voor Els zit angst daar niet tussen. Aan de telefoon klinkt ze kalm, en tegelijk bewust van wat er rondom haar aan het gebeuren is. “Ik heb geen enkel moment getwijfeld om naar het ziekenhuis te gaan, als het zover is. Mijn zus is vorige week bevallen in Maria Middelares, en alles is zeer vlot verlopen.”

Els is van plan om in hetzelfde ziekenhuis te bevallen als haar zus. “Ik heb een goed gevoel bij Maria Middelares. Ze plaatsen regelmatig een update op hun Instagram, en dat neemt een groot deel van de zorgen weg. Sowieso probeer ik weinig te piekeren, dat heeft toch geen nut. Bevallen kan je niet tegenhouden, en we leven nog steeds in België: de ziekenhuizen zijn hier goed voorzien. Ze nemen extra voorzorgen, en werken met strengere maatregelen. Bij sommige vriendinnen die zwanger zijn, is dat anders. Zij zijn wel bang om bij de gynaecoloog of de huisarts op controle te gaan.”

Het moment van de waarheid

Waar Els wel mee inzat, was of haar partner zou mogen meegaan naar het ziekenhuis. “Ik heb gelezen dat sommige ziekenhuizen de partner niet laten terugkomen, als ze naar buiten gaan. In het geval van mijn zus mocht haar man wel naar huis en daarna terug naar het ziekenhuis. Als ik overdag beval, gaat mijn man sowieso mee. Ons zoontje zouden we dan naar de opvang brengen, en ’s avonds zou mijn man naar huis gaan om hem op te vangen. Moest ik ’s nachts bevallen, kunnen we ons zoontje gelukkig naar de buurvrouw of onze ouders brengen, die nog geen zeventig zijn. We hebben geluk dat we kunnen rekenen op anderen om ons zoontje op te vangen, niet iedereen heeft dat voorrecht. Ik heb bewondering voor vrouwen die alleen bevallen, terwijl hun partner thuis op de andere kinderen let.”

Bubbel

De ouders van Els zullen er op een maand tijd twee kleinkinderen bij krijgen, maar het zal een paar weken duren voor ze hen voor het eerst kunnen vastnemen. “We sturen en bellen veel, en mijn ouders zijn aan het raam gaan kijken bij mijn zus, maar dat is niet hetzelfde natuurlijk. We begrijpen wel allemaal dat het tijdelijk is, en dat we achteraf alle knuffels kunnen inhalen.”

“Aan de andere kant is het wel fijn dat we meer rust zullen hebben, eens het kindje er is. Normaal komt er veel volk op bezoek, en wil iedereen de baby vasthouden. Nu zal er meer rust zijn voor de baby, voor ons als ouders en voor de grote broer. Dat is dan de keerzijde van de medaille.”

Els wou liever anoniem blijven, en kreeg daarom een schuilnaam.

