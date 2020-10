Zwakbegaafde man verliest mantelzorger bij verkeersongeval: trucker riskeert 6 maanden cel en 1 jaar rijverbod Dylan Vermeulen

01 oktober 2020

12u39 0 Gent In de rechtbank in Gent werd de zaak behandeld van het “Mijn cliënt was zijn steun en toeverlaat van het ene moment op het andere kwijt”, zegt de advocaat van de zwakbegaafde man. In de rechtbank in Gent werd de zaak behandeld van het dodelijk verkeersongeval op 15 oktober 2018 . Een vrachtwagen reed op de E40 in Drongen in op de staart van een file. Een 66-jarige man liet daarbij het leven. Hij was de mantelzorger van zijn zwakbegaafde vriend.

De overleden mantelzorger zorgde al vele jaren voor zijn vriend. Hij was na enkele jaren bij de zwakbegaafde man ingetrokken om voor hem te zorgen. Hij nam alle taken over, zoals boodschappen doen, maar ook het financiële beheer. Na het ongeval was de man weer op zichzelf aangewezen, wat veel problemen en stress met zich meebracht. De advocaat van de man vraagt een schadevergoeding van 10.000 euro voor de opgelopen morele schade. “De houvast, die mijn cliënt absoluut nodig had, was weg”, stelt de advocaat.

Laaghangende zon

De procureur vorderde daar bovenop een gevangenisstraf van 6 maanden, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van 1 jaar voor de vrachtwagenchauffeur.

De verkeersdeskundige bevestigde dat een laaghangende zon voor problemen kon zorgen. Volgens de rechter is dit inderdaad een verzachtende omstandigheid, hoewel een vrachtwagenchauffeur steeds voorzichtig moet zijn. De snelheid van de chauffeur bedroeg 89 kilometer per uur op het moment van de aanrijding. “Dat is geen overdreven snelheid, maar wel als er een file is”, zei de rechter. “Mijn cliënt weet zelf niet hoe het is kunnen gebeuren. Op een bepaald moment wou hij zijn zonneklep naar beneden doen en een ogenblik later botste hij tegen de wagen”, zegt de advocaat van de trucker.

Vrijwillige brandweerman

“Hoewel hij in shock was, heeft hij meteen een poging gedaan om het slachtoffer te reanimeren. Mijn cliënt is vrijwillige brandweerman, dus hij wist meteen wat hij moest doen”, aldus de advocaat. “Mijn cliënt is werkelijk kapot van wat er gebeurd is. Maar ik vraag om te kijken wie er voor u staat. Mijn cliënt was niet dronken, zat niet op zijn gsm en reed niet te snel. Daarnaast biedt hij zich vrijwillig aan bij de brandweer. Dit is geen misdadiger, maar iemand die door stom toeval een ongeval heeft veroorzaakt. Dat zal hij zijn hele leven meedragen.”

De uitspraak volgt op 5 november.