Zwaar ongeval met vrachtwagens: E17 in Beervelde richting Gent volledig afgesloten Dylan Vermeulen en Didier Verbaere

16 september 2020

09u35 44 Gent/Beervelde De snelweg E17 is in Beervelde woensdagochtend volledig afgesloten in de richting van Gent, na een ernstig ongeval met twee vrachtwagens en een auto. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Al het verkeer moet de snelweg verlaten. Het Verkeerscentrum verwacht hinder van lange duur.

“Het is ruim 7 km stapvoets verkeer richting Gent, want in Beervelde is de snelweg volledig afgesloten door een ernstig ongeval op de E17 in de dichte mist vanochtend rond 9 uur”, zegt Peter Bruyninck van het Vlaams Verkeerscentrum. “Twee vrachtwagens en een auto moeten getakeld worden en daarvoor moet ook de lading van een van de vrachtwagens overgeladen worden. Het gaat om diepvriesproducten. Voorlopig vermijd je best die omgeving als je richting Gent moet.”

Bekijk hier wat woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx over het ongeval zegt:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.