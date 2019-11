Zuivelbrug zonder latjes: fijn voor ons, vervelend voor paarden Sabine Van Damme

10 november 2019

20u48 0 Gent Op de houten Zuivelbrug, tussen de Meerssenierstraat en de Kraanlei, zijn de latjes op het brugdek weggehaald. Goed nieuws voor voetgangers en fietsers die zich er blauw aan ergerden, maar vervelend voor de Gentse koetsiers. Paarden hebben daardoor minder grip.

De houten latjes op de Zuivelbrug lagen er – zo dachten velen – gewoon als leuke link naar vervolgen tijden. Mooi, maar vooral heel vervelend, zowel voor wandelaars als voor fietsers. Daar ‘normaal’ over stappen was quasi onmogelijk, en op het voetpad van de brug stappen doet lang niet iedereen, gezien het toch een autovrije zone is. Maar blijkbaar hadden de latjes dus wel een functie: ze gaven paarden meer grip op het houten brugdek, dat zeker bij regen nogal glibberig kan zijn.

Nu paardenkoetsen in het stadscentrum binnenkort toch verboden zijn, mochten de latjes dus weg. Alleen hebben de Koetsen van Gent nog een vergunning tot eind december, en daar gaan ze gebruik van maken ook. Niet dat de lat-loze brug voor drama’s zal zorgen. Ook de Grasbrug, tussen de Hooiaard en de Pensmarkt, en de Vleeshuisbrug, tussen Groentemarkt en Veerleplein zijn in hout. Ook die bruggen hebben geen dwarslatjes, en ook daar passeren de koetsen wel eens, probleemloos.