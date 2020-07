Zuid-Amerika in de Overpoort: bar Jan Cremer zes weken gekaapt door zomerbar ‘Jayne’ Jill Dhondt

09 juli 2020

15u53 2 Gent De komende zes weken heet Bar Jan Cremer ‘Jayne’. Uitbater Rudy Ackaert geeft het roer deze zomer door aan Jens Jacobs, die de hotspot op het Kramersplein omvormt tot een zuiderse zomerbar.

“Jayne was de obsessie van de schrijver Jan Cremer”, zegt Jens. “Ze was een Amerikaanse actrice die Cremer meenam op een exotische, wilde reis door Zuid-Amerika. Dat verhaal sloot perfect aan bij wat wij wilden verwezenlijken.” Bar Jan Cremer op het Kramersplein wordt tussen 11 juli en 23 augustus een zomerbar waar je nacho’s, taco’s, cocktails en huisgemaakte dranken kan bestellen. Planten en bomen zorgen voor nog meer zomerse vibes.

De komende weken zal Jens de bar overnemen van Rudy. De twintiger stond mee aan de wieg van burgerrestaurant Jilles, waar hij tot voor kort mede-eigenaar was. Hij stelde de zelfgemaakte dranken samen die daar vandaag nog steeds op het menu staan. Die vaardigheid nam hij mee naar Balls and Glory Brussel waar hij een tijdje met Wim Ballieu samenwerkte. Later keerde de jonge ondernemer terug naar Gent om te studeren aan de Arteveldehogeschool. Nu de examens achter de rug zijn, kan Jens zich volledig richten op de zomerbar.

Jayne is open van 11 juli tot en met 23 augustus, van 14 uur tot 23 uur.