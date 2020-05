Zou het echt? Bouw nieuwe Meulestedebrug start op 1 september 2021 Sabine Van Damme

05 mei 2020

20u15 0 Gent De bouw van de langverwachte nieuwe Meulestedebrug zou starten op 1 september 2021. Dat meldt Veli Yüksel. De huidige brug dateert van de jaren ’50 en is tot op de draad versleten. Voor de start van de nieuwe brug werden al ettelijke data vooropgesteld, van voorjaar 2017 tot voorjaar 2020. Nu zou het 1 september 2021 zijn.

Wie in de ruime regio rond de Meulestedebrug woont, heeft ongetwijfeld al in de file gestaan door de grillen van het weerbarstige bouwwerk. Als het te warm is blokkeert de brug, maar ook omwille van herstellingswerken moest ze al meerdere keren dicht. Dat heeft telkens een enorme impact op het verkeer, omdat ze een belangrijke toegang tot het havengebied is, én één van de drie toegangswegen tot de wijk Muide-Meulestede. Dat de brug vervangen moest worden, staat al heel lang vast.

“De bouw van de nieuwe brug zal op 1 september 2021 starten”, zegt Veli Yüksel (Open Vld) nu “De samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg, Stad Gent, AWV en TMVW om die brug te realiseren is goedgekeurd door stad Gent. De nieuwe brug met fietsonderdoorgang zal ruim 22 miljoen kosten.” De samenwerkingsovereenkomst moet wel nog langs de Gentse gemeenteraad van mei, maar dat is in principe een formaliteit.

De nieuwe brug zal uit twee delen bestaan, die elk apart kunnen worden opgehaald. ls er een probleem is met één brug, dan zal het verkeer nog altijd gebruik kunnen maken van de andere. De ‘tweelingbruggen’ komen op de plaats van de huidige brug.