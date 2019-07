Zot zijn doet soms wél zeer in deze hitte: al van 13 uur wachten op Christoff, die om 23 uur optreedt Sabine Van Damme

23 juli 2019

16u43 18 Gent Dat Christoff een populaire schlagerzanger is, weet iedereen. Maar dat fans zo zot zijn om bij deze temperaturen 12 uur (!) op voorhand al in de bakkende zon te wachten om toch maar op de eerste rij te zitten, is er toch een beetje over.

En ze zijn dan nog helemaal van Duitsland afgezakt ook, die eerste fans. Steffi en Deni zitten sinds 13 uur op het Sint-Baafsplein. Al snel kwam er een extra troepje fans bij. Ze hebben parasols en water bij en beschermen hun plekje alsof hun leven ervan af hangt. Of het helemaal verantwoord is om bij deze temperaturen 12 uur lang in de zon op een idool te wachten, valt te betwijfelen. En dus doet zot zijn soms wél een beetje zeer.