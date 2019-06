Zonneslag De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

28 juni 2019

18u49 0

Kent u de Gentse uitdrukking ‘ne steek woarop’? Vrij vertaald is dat ‘een drogreden’, of –en dan citeer ik Wikipedia – ‘een reden of redenering die niet klopt maar aannemelijk klinkt’. Ik gebruik de gevolgen van de hittegolf als ‘steek woarop’ voor de gebeurtenissen van de afgelopen week. De enige meerderjarige van een jongerenbende die onder meer terecht stond voor de diefstal van een handtas van een bejaarde vrouw en haar blinde man (!) werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan anderhalf jaar met uitstel. Dat 19-jarig krapuultje (ik wou hem een mooiere naam meegeven maar ik kan het niet over mijn hart krijgen) stond als minderjarige al meermaals voor het gerecht maar dat vond de dienstdoende rechter blijkbaar niet erg genoeg. Ik wijt het aan een zonneslag bij de edelachtbare, opgedaan onder een veel te warm ambtsgewaad. Het Gents MilieuFront (GMF) stelde voor om van alle straten binnen de R40, de kleine ring dus, fietsstraten te maken. Concreet houdt dat in dat u daar met de auto geen fietsers mag inhalen. Dat worden leuke taferelen in de studentenbuurt! De zich nu al onkwetsbaar en almachtig wanende fietsers zouden er hun lol niet op kunnen. De vergadering waarop dit idee ontstaan is, zal wel in de felle middagzon plaatsgevonden hebben, denk ik dan. Gelukkig vertoefde schepen Watteeuw in de comfortabele koelte van het stadhuis en klasseerde hij het voorstel voorlopig verticaal. Dat ik het nog eens zou opnemen onze schepen van mobiliteit, wie had dat gedacht? Watteeuw was helaas de enige die het hoofd koel hield aan de Botermarkt deze week. Die hele soap rond het dragen van shorts tijdens de gemeenteraad doet een mens toch twijfelen aan de geestelijke gezondheid van onze beleidsmensen! Dat gedoe is nog het best te omschrijven met die andere Gentse uitdrukking: ‘die zijn geslege van de zonne’!