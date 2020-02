Zonneboot die groenten levert, ‘veggie is halal’, ‘in uwe frigo’ en ‘Rabot op je bord’ krijgen subsidies voor duurzaam voedselsysteem Sabine Van Damme

04 februari 2020

18u29 0 Gent Met Gent en Garde zet Gent al 6 jaar lang in op duurzame voeding en minder voedselverspilling. Voor het tweede jaar op rij geeft de Gentse Voedselraad subsidies aan innovatie projecten die zich inzetten voor duurzame voeding. Onder meer een zonneboot die verse groenten zal leveren in Gent centrum, valt dit jaar in de prijzen.

De Gentse Voedselraad – samengesteld uit 30 leden uit de landbouwsector, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van Gentse handelaars en horeca – kreeg dit jaar 17 projectvoorstellen binnen rond duurzame voeding. Zij kozen er vier uit, die samen in totaal 62.000 euro krijgen.

Zonneboot

De meest opvallende daarbij is de zonneboot, die groenten van de bioboerderij Goedinge in Sint-Denijs-Westrem naar Gent-centrum zal brengen. De horeca en Gentenaars ontvangen zo kraakverse groenten via de Gentse wateren. Het prototype van de boot werd al getest, de eigenlijke zonneboot zal wellicht de eerste keer uitvaren in april.

Veggie is halal

Ook Veggie is halal valt in de prijzen. Dat is een project van Voem vzw en Eva vzw. Zij organiseren kookworkshops en cateringactiviteiten die lokaal, vegetarisch en halal voedsel combineren, voor mensen vanuit diverse achtergronden.

‘In Uwe Frigo’

Het project ‘In Uwe Frigo’ van FoodWIN en TalentIndex, pakt voedselverspilling in huishoudens aan via de huishoudhulp. Doelstelling: minder eten in de vuilnisbak. In samenwerking met een dienstenchequebedrijf leren huishoudhulpen hoe ze bij het schoonmaken van de koelkast een stapje verder kunnen gaan. Zo wordt de huishoudhulp opgeleid om ook aandacht te schenken aan bewaarmethodes en vervaldata, en aan de indeling en temperatuur van de koelkast. Dat helpt om minder voedsel in de vuilnisbak te doen belanden.

Rabot op je bord

Ten slotte krijgt ook Rabot op je bord geld. Zij verwerken twee keer per week voedsel- en oogstoverschotten tot spreads, soepen en stoofpotjes. Mensen met een beperkt inkomen kunnen die aan een lage prijs kopen. Met de subsidie van de Voedselraad opent ‘Rabot op je bord’ dit jaar nu ook een eigen zaak met onder andere belegde broodjes.