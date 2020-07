Zonder twijfel de gezelligste plek van deze zomerweek zonder Feesten Sabine Van Damme

19 juli 2020

11u40 0 Gent Idyllisch, rustig, aangenaam, veilig, en er spelen nog een hoop aangename bands ook. De binnentuin van het Hotel D’Haene Steenhuyse en de Veldstraat is dé revelatie van deze zomerweek in Gent.

Het Luisterplein – normaal gezien op het Laurentplein gevestigd – en het Beverhoutpleintje hebben samen hun intrek genomen in de prachtige binnentuin van het historische pand. Die tuin is een verborgen parel. Door het jaar is dat stukje groen gewoon voor iedereen toegankelijk, maar niemand lijkt dat te weten. Nu het Uitbureau er 9 dagen lang muziek programmeert, verandert dat misschien.

Vooral bij de laatavondconcerten, om 22 uur, hangt er een magische sfeer in de tuin. De gevel van het hotel is mooi uitgelicht, ook over de tuin hangen lichtjes, en de tafeltjes zijn zo opgesteld dat het alleen maar gezellig kan zijn. En toch worden alle coronaregels hier strikt nageleefd. Vooraf reserveren per bubbel moet, bij aankomst wordt een ontsmette tafel aangeduid, en het publiek moet blijven zitten. Het zijn niet de wilde nachten op de Vlasmarkt, niet de gezellige concerten op de Korenmarkt, niet de polonaise op Sint-Baafs, maar het is wel een pleister op de diepe wonde van een zomer zonder Gentse Feesten.

Reserveren via www.uitbureau.be.