Zonder subsidies kan Copacobana volgend jaar betalend zijn Erik De Troyer

01 juli 2019

17u48 8 Gent Het gratis Copacobana-festival in Sint-Amandsberg kende alweer een topeditie. Volgens de organisatoren waren er zo’n 60.000 bezoekers. Maar of Copacobana gratis blijft, is niet zeker. “We hopen nog steeds op een subsidie van de stad van zo’n 66.000 euro per jaar. Zo niet is een betalend festival wel degelijk een optie, al is het een piste waar we geen vragende partij voor zijn.”

“We hebben twee pistes in gedachten”, zegt organisator Joachim Matthys. “De piste van onze voorkeur houdt in dat we de kans krijgen om te professionaliseren. Daarvoor hebben we subsidies nodig van de stad om twee halftijdse krachten in dienst te nemen voor communicatie en administratie. We merken dat we zelfs na deze editie geen financiële ademruimte hebben om een minder goed jaar op te vangen. We hebben een dossier ingediend dat overeenstemt met 200.000 euro gespreid over drie jaar. Tot nu kregen we 7.500 euro via de dienst feestelijkheden, maar die overeenkomst loopt af. Als we kijken welke bedragen gaan naar kleinere organisaties dan merken we toch dat die subsidie niet in evenwicht is. We kunnen er maar net onze elektriciteitsrekening voor het weekend mee betalen.”

Maar wat als die aanzienlijke subsidie er niet komt? “Dan zullen we moeten commercialiseren. Vergelijk het met wat PoléPolé deed. Dat begon ook als gratis stadsfestival en werd nadien een concept met betalende festivals. Dat kan bij ons ook. Die omschakeling is makkelijk te maken met de organisatie die we al op poten hebben gezet, maar het is écht niet wat we willen. Liefst van al blijven we ons concept van gratis festival trouw.”