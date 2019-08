Zondag omrijden aan de Watersportbaan Sabine Van Damme

16 augustus 2019

17u08 0 Gent Komende zondag vindt aan de Blaarmeersen opnieuw de Mister T Triatlon plaats. Daardoor moet het verkeer omrijden aan de Watersportbaan.

Het fietsgedeelte van de triatlon wordt immers rond de Watersportbaan gereden. Daardoor heeft de politie enkele verkeersmaatregelen voorzien. De Noorderlaan zal niet toegankelijk zijn voor autoverkeer, een groot deel van de Zuiderlaan ook. De Blaarmeersen bereiken kan wel, de start is immers daar voorzien, aan het duikdok, om 10 uur. Er wordt 250 meter gezwommen in de Blaarmeersenvijver, 10 kilometer of 2 rondjes fietsen rond de Watersportbaan, en 2,5 kilometer lopen.