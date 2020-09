Zondag maatjesdag in Baracita. “Met de staartjes bepalen we de politieke coalitie” Sabine Van Damme

03 september 2020

17u41 0 Gent Het jaarlijkse maatjesfestijn half juni onder de Stadshal kon dit jaar niet doorgaan, maar voor de liefhebbers van de haring is er zondag een alternatief. In Baracita, de zomerbar aan het ICC, wordt een Gentse maatjes- en oesterdag georganiseerd.

De organisatoren, Johannes Gobyn en Quirijn Pannecoucke, vonden al snel een goede klink met de uitbaters van Baracita. In Baracita wordt al de hele zomer aan cultuur gedaan – binnen in het ICC – en buiten op het terras worden mensen uit de gesloten horecazaken van de Overpoortstraat tewerkgesteld. Nu worden dus ook mensen uit de evenementensector uit de nood geholpen.

“Uiteraard zal het allemaal kleinschaliger zijn dan onder de Stadshal”, zegt Johannes Gobyn. “We hebben minder ruimte, iedereen moet kunnen zitten, én we organiseren maar 1 dag. Optredens mogen niet, al komt Joris van de Charlatan wel plaatjes draaien. Maar voor de rest wordt het weer even gezellig. Onze zelfde leverancier, Het Viskraam uit Merelbeke, komt met verse maatjes. En de oesters halen bij De Oesterij uit Nederland, bij onze geliefde noorderburen dus.”

Staart

Wie de organisatoren kent, weet dat er uiteraard ook iets ludieks zal gebeuren. “Klopt. We gaan de politici helpen met knopen doorhakken. We houden hier een politieke exit poll. Als je maatjes eet, blijft altijd dat staartje over. Nu gaan we voor elke politieke partij een bord ophangen, met daaronder een emmer. De klanten mogen hun staartjes in de emmer van hun favoriete partij gooien. Tegen zondagavond weten we dan eindelijk welke regering we zullen hebben binnenkort.”

Een tafel reserveren hoeft niet, maar kan wel, en wie dat doet krijgt er een gratis fles wijn bij. Een tafel reserveren kan hier, kost 55 euro, en daar krijg je 10 maatjes, 6 oesters en een gratis fles wijn voor. Het evenement start om 11 uur en loopt tot 20 uur, al blijft de bar uiteraard open tot 01 uur.