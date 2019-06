Zomerse temperaturen: hele week redders aan de Blaarmeersen Sabine Van Damme

24 juni 2019

08u23 12 Gent Goed nieuws voor waterratten: er kan deze week elke dag gezwommen worden in de Blaarmeersenvijver. De stad speelt in op de hittegolf en stuurt elke dag redders naar het strand, vanaf 13 uur.

Officieel mag je aan de Blaarmeersen niet zwemmen als er geen redders zijn. En die redders zijn er tijdens het schooljaar alleen als het echt mooi weer is op weekenddagen en soms ook op woensdagnamiddag, als het water meer dan 18 graden warm is.

Maar omdat er een hittegolf is, en omdat in deze laatste week van het schooljaar heel wat scholieren gewoon vrij hebben, stuurt de stad de redders dus elke dag naar het stand. Van 13 tot 19 uur zal de zwemzone bewaakt zijn, en kan je dus het water in. Uiteraard wordt er bij deze temperaturen ook gezwommen voor 13 uur en na 19 uur, maar officieel mag dat dus niet. Als er geen redders zijn, wappert ook de rode vlag. Al is het nu ook niet dat er boetes worden uitgeschreven voor wie toch het water in gaat.

