Zomerse pop-up in de Burgstraat: van handgemaakte tapijten tot duurzame huishoudfolie Jill Dhondt

23 juni 2020

14u32 0 Gent De kledij en lifestyle winkel Just Hazel in de Burgstraat krijg de hele maand juli vier Gentse onderneemsters over de vloer. Zij bieden handgemaakte tapijten, kledij en tassen met originele bedrukkingen, en duurzame vershoudfolie aan.

Just Hazel werd opgericht door drie Gentse vriendinnen met een hart voor mode, mens en milieu. Alles wat je ziet in de winkel is eerlijk of lokaal verhandeld, of ecologisch. Deze zomer nodigen de verkopers vier Gentse onderneemsters uit, om hun waren te tonen. Yamina van ‘Nomad handmade goods’ brengt Tunesische tapijten die op traditionele wijze werden gemaakt naar de Burgstraat. Bieke van ‘Studio Drie’ zal t-shirts, toilettassen, turnzakken en kinderkledij met grafische prints verkopen. Wie wil kan zelf een eigen ontwerp indienen, waar Bieke mee aan de slag gaat. Imke en Lee van ‘Herboristas’ zullen ook aanwezig zijn met hun natuurlijke cosmetica en bijenwas. Door tweedehands stofjes te voorzien van bijenwas, kunnen ze gebruikt worden als duurzaam alternatief voor plastic - en aluminiumfolie. Op donderdag 2 juli is de openingsavond van de pop-up, vanaf dan kan je een maand lang genieten van het bijkomende aanbod.

Meer info via de Facebookpagina.