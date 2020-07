Zomerse pop-up Fabrique in Drongen: zomerbar en restaurant Jill Dhondt

16 juli 2020

18u50 10 Gent Fabrique in Drongen is een zomerbar en pop-uprestaurant in één. Op de site van Blanc Fixe kan je een maand lang genieten van finger food op het terras of een driegangenmenu in de geheime tuin.

Fabrique is een tweevoudig concept. Op het terras aan de zijkant van het fabrieksgebouw kan je genieten van ‘urban finger food’: pizza’s uit de houtoven, burgers, hapjes om te delen, cocktails en bier. In de geheime tuin vind je een zomerrestaurant. De tafels voorzien plaats voor groepen van twee tot tien personen, en in het bos staan er nog eens drie tafels voor acht personen. Gasten kunnen genieten van een driegangenmenu van 58 euro, samengesteld door Sam D’Huyvetter. De focus ligt op verse producten en pure smaken. Bij slecht weer kunnen de bezoekers verplaatsen naar de binnentuin.

De pop-up is er gekomen door de samenwerking van drie Gentse ondernemers: Pleasures Boutique, Levi Party Rental en Bevas Events. “Mensen willen nu graag gezellig samen zijn met vrienden en familie”, zegt Patrick Vermaerke van Bevas Events. “Wij geloven dat dit op een veilige manier kan, met lekker eten erbij.”

Fabrique is open van 16 juli tot 16 augustus, van woensdag tot zondag. Meer info op de website.