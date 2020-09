Zomersalon in Kunsthal Gent haalt 125.000 euro binnen voor Gentse kunstenaars. Online kopen kan nog tot 6 september Sabine Van Damme

04 september 2020

09u18 0 Gent De eerste editie van het De eerste editie van het Zomersalon in Kunsthal Gent mag een onverhoopt succes worden genoemd. Het het evenement klokt – ondanks corona – af op 5.000 bezoekers, die samen 210 kunstwerken kochten voor 125.179 euro.

Samen met de Gentse Cultuurzomer, een initiatief van Gents Kunstenoverleg, en meer dan 50 andere culturele partners lanceerde Kunsthal Gent begin juli een opmerkelijke oproep: steun Gentse kunstenaars die het moeilijk hebben door de coronacrisis. 587 kunstenaars, twee keer meer dan verwacht, schreven zich in voor een groots opgezette tentoonstelling. Zomersalon 2020 werd zo een dwarsdoorsnede van de diverse Gentse beeldende kunstscène. Maar niet alleen de kunstwereld was enthousiast, ook de gewone Gentenaar kwam graag langs. Een uur nadat de website online ging werden de eerste werken al verkocht. Zeven weekends later wisselden niet minder dan 210 kunstwerken van eigenaar, samen goed voor liefst 125.179 euro. Deze verkoop overtreft alle verwachtingen en gaat integraal naar kunstenaars met een stevige band met de stad. Ook bij de kopers valt de Gentse connectie op: 127 van de 210 verkochte werken werden gekocht door Gentenaars. Zomersalon 2020 is intussen gesloten voor publiek maar late beslissers kunnen nog tot en met zondag 6 september door de werken bladeren én een werk kopen op de website van de Gentse Cultuurzomer. Het project heeft alvast bewezen dat Gentenaars klaar zijn om voor cultuur uit hun kot te komen.