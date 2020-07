Zomerbar Monterey mag eindelijk open, na maanden in het ongewisse te blijven Jill Dhondt

03 juli 2020

17u13 13 Gent Cultuurplatform en zomerbar Monterey in het Citadelpark achtte de kans klein dat ze deze zomer nog zouden opengaan. Na tientallen gesprekken bleven ze wachten op groen licht van de stad Gent. “Er duiken overal extra terrassen op, maar over Monterey nam het schepencollege geen beslissing”, klinkt het. Het stadsbestuur gaf maanden later aan dat het programma mag starten, zolang er geen inbreuk komt op de maatregelen.

Eind 2017 kwam Monterey tot stand via het burgerbudget. Drie Gentenaars knapten de verwaarloosde plek aan de kiosk in het Citadelpark op en bouwden een cultuurplatform met aanpalende zomerbar uit. Vorige zomer kregen ze nog te horen dat Monterey zou voortbestaan, maar dat drie schepenen het beleid vorm zouden geven.

“Sindsdien sturen de stadsdiensten ons van het kastje naar de muur”, zegt medetrekker Emile De Schryver. “In januari liet de stad weten dat de plek nog één zomer aan Monterey gegund zou worden, waarop we de zomerplanning uitstippelden. Normaal loopt het project van april tot september, maar door het coronavirus moesten we onze plannen uitstellen. Meteen bouwden we verschillende scenario’s uit om veilig te heropenen zodra het kon. Tot op vandaag kregen we geen eenduidig, formeel antwoord van de stad op die plannen.”

Met de zomerbar kunnen we andere culturele projecten financieren. Het is zeer kort dag om nog een nieuwe locatie te vinden voor ons concept. Emile De Schryver

De organisatie kreeg wel te horen dat de kiosk vanaf volgend jaar via openbare aanbesteding zal gegund worden. “Verder hebben we geen reactie meer gekregen van buurtwerkschepen Astrid De Bruycker en feestschepen Annelies Storms, en we weten niet waarom. Is het omwille van ons cultureel programma of omwille van de zomerbar? Vorig jaar was Monterey nog goed voor een dertigtal gratis concerten en deze zomer hadden we kleinschalige optredens, films en comedy-avonden in openlucht gepland. Met de zomerbar kunnen we andere culturele projecten financieren. Het is zeer kort dag om nog een nieuwe locatie te vinden voor ons concept.”

Oplossing in de maak

“Door corona is het als lokale overheid wikken en wegen wat er wel of niet kan binnen de richtlijnen”, reageert schepen Annelies Storms (sp.a). “Het is bovendien vaak wachten op info van andere overheden. Als stadsbestuur hebben we steeds aangedrongen op duidelijkheid vanuit de hogere overheid, om zelf snel te kunnen schakelen. We beseffen dat deze situatie voor de organisatoren moeilijk werkbaar is. Spontane initiatieven van onderuit worden door de strenge richtlijnen bemoeilijkt, en dat betreuren we, maar het is belangrijk dat we te allen tijde garant kunnen staan voor de veiligheid en gezondheid van de Gentenaars.”

Storms zegt dat het stadsbestuur en de organisatie van Monterey de laatste weken intensief overlegd hebben, en dat een oplossing in de maak is. “Als Monterey zicht kan geven op het programma dat ze voorzien, en als het gaat om kleinschalige activiteiten waarbij de COVID-richtlijnen niet in het gedrang komen, zullen ze toelating krijgen om 7 weken lang hun artistiek platform en zomerbar uit te baten bij de kiosk in het Citadelpark.”