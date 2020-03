ZoeZoe Records opnieuw open na brand Jill Dhondt

13 maart 2020

15u58 6 Gent ZoeZoe Records, de platenwinkel op de hoek van de Serpentstraat, opende vandaag na drie maanden terug de deuren.

Nadat ZoeZoe Records een jaar open was, werd de platenwinkel getroffen door een brand. Drie maanden later is de zaak terug open, met hetzelfde concept als voordien. “We verkopen enkel vinyl, en hier en daar een cassette”, zegt eigenaar Christophe Vanallemeersch. “Er is geen vast genre, de muziek gaat van blues tot electronica. Elke plaat die hier ligt heb ik zelf geselecteerd, en is dus mijn smaak. Mainstream zal je hier niet vinden, ik blijf weg van de geijkte paden.”

Een man komt binnen en bladert door de platen. Hij haalt er enkele uit, terwijl hij een praatje slaat met Christophe. “Ik ben aan het hamsteren”, zegt hij al lachend. Omwille van de maatregelen tegen het coronavirus is de winkel enkel open in de week. “Ik heb het lot in het gezicht uitgelachen door vandaag te openen”, antwoordt Christophe. Wie toch graag in het weekend winkelt, kan steeds een kijkje nemen op de webshop van ZoeZoe Records.

ZoeZoe Records, Serpentstraat 1, open van 11 tot 19 uur.