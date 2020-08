Zodanig warm dat burgerrestaurant Uncle Babe’s deuren een week sluit Jill Dhondt

15u55 0 Gent Het populaire burgerrestaurant Uncle Babe’s aan ’t Sluizeken gaat een week toe omdat het te warm is. “Op straat wandelen met een masker is momenteel al lastig, ermee zwoegen in een keuken is haast niet haalbaar. Daarom hebben we besloten om het personeel een weekje vrijaf te geven.”

“Begrijp me niet verkeerd”, zegt Abe Taghdis van Uncle Babe’s. “Ik sta achter het dragen van een mondmasker maar het is gewoon lastig als het in de 30 graden is. Met een masker op straat lopen, is al lastig, maar ermee werken in het restaurant of de keuken is niet draaglijk. We willen niet dat ons personeel stikt in de hitte. Daarom hebben we besloten om een week vroeger dicht te gaan dan andere jaren.”

Uncle Babe’s sluit normaal na de afloop van de Patersholfeesten. “Die gaan toch niet door dit jaar en het is sowieso rustiger in de stad door corona. Het maakt dus weinig uit of we deze of volgende week enkele dagen de deuren sluiten. We zien onze klanten graag vanaf volgende week vrijdag terug, hopelijk met frissere hoofden.”

Uncle Babe’s, Sluizekenstraat 2, Gent.